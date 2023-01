Dan a Uber aval para que opere en QR sin concesión

Por unanimidad, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, amparó a Uber contra una reforma de 2018 a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, que clasificó como servicio público el que prestan este tipo de plataformas, sujetándolas por tanto a obtener una concesión como la que se expide a los taxis, autobuses y otros transportes de pasajeros.

En la sentencia, que es definitiva e inatacable, los magistrados se limitaron a aplicar los criterios de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema, según los cuales, las plataformas como Uber prestan un servicio privado, no un servicio público concesionable.

"(Los artículos impugnados) violan los principios de igualdad y supremacía constitucional en relación con el artículo 28, párrafo décimo primero, de la Ley Fundamental, al exigir concesión a las personas que pretenden prestar el servicio de transporte a través de una empresa de redes de transporte, dado que esta actividad por su naturaleza es un servicio privado, y no servicio público, categoría necesaria de la actividad para que el Estado pueda concesionarla", afirmó el tribunal.

"La concesión es el acto por el cual se concede a un particular el derecho a prestar un servicio público o explotar y aprovechar un bien del dominio público de la Federación, es decir, mediante la concesión se crea un derecho a favor del particular concesionario para prestar un servicio público; y en el caso, como se dijo, el servicio de transporte que se presta a través de aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas como Uber, es un producto de mercado novedoso, que no constituye una actividad propia del Estado, sino que por su naturaleza es un servicio privado de transporte", agrega la sentencia.