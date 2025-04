Dice Trump que no tiene intención de despedir a Powell

El presidente Trump afirmó que no planea despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, e insinuó que los aranceles a China podrían reducirse, destacó The Wall Street Journal.

"Me gustaría verlo un poco más activo en cuanto a su idea de bajar las tasas de interés pero no, no tengo intención de despedirlo", declaró a la prensa en el Despacho Oval.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que arremetiera contra Powell en los últimos días, escribiendo en redes sociales la semana pasada: "¡El despido de Powell no puede ser más rápido!".

Sin embargo, hoy, Trump desestimó los recientes comentarios de Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, sobre que el gobierno estaba estudiando si el presidente podría despedir a Powell.

"Me gustaría verlo un poco más activo en cuanto a su idea de bajar las tasas de interés. Este es el momento perfecto para bajarlas. Si no lo hace, ¿es el fin? No. No lo es", declaró Trump.

El Journal indicó que Trump ha planteado en privado a sus asesores la posibilidad de despedir a Powell en los últimos meses.

La semana pasada expresó su confianza en tener la autoridad para destituir a Powell. "Si quiero que se vaya, se irá rapidísimo, créanme", dijo Trump. Y el lunes reiteró sus críticas a Powell. Las publicaciones de Trump en redes sociales sobre Powell han generado volatilidad en el mercado.

El presidente también declaró a la prensa que los aranceles del 145 por ciento a China son "muy elevados".

"No serán tan elevados", afirmó Trump. "Se reducirán sustancialmente. Pero no serán cero. Solían ser cero".

Tras las declaraciones de Trump, los futuros de acciones de EU y el dólar subían.

En la jornada de hoy, las acciones rebotaron y subieron 2.5 por ciento o más, donde los títulos de las grandes tecnológicas recuperaron terreno.