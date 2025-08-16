Marines y submarino desplegados en América Latina contra cárteles

Washington DC

El Pentágono desplegará más de 4 mil elementos de la Armada y el Cuerpo de Marines en zonas de América Latina y el Caribe, así como un submarino nuclear, aviones y barcos destructores en su esfuerzo de contener a cárteles del narco que ahora considera terroristas, reportó ayer CNN.

Según fuentes citadas por la cadena de noticias, el despliegue del Grupo Anfibio de Combate Iwo Jima de la Armada y de una Unidad Expedicionaria de Marines da opciones al Presidente Donald Trump frente a lo que considera narcoterrorismo, luego de que volviera a señalar al Presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles.

En principio, las fuerzas estarían dentro del área del Comando Sur -prácticamente toda Latinoamérica y el Caribe- y los activos desplegados incluyen a un submarino nuclear, tres barcos y aviones P8 Poseidon, entre otros.

"Nuestros combatientes integrados de la Armada y el Cuerpo de Marines están listos para ejecutar las tareas de la nación y ofrecer un poder de combate rápido y decisivo sin importar dónde estemos asignados en el complejo entorno global actual", dijo ayer el capitán Chris Farricker al anunciar el despliegue.

En julio pasado, el Departamento de Estado estadounidense designó al Cártel de los Soles, presuntamente dirigido por Maduro -por quien Washington duplicó la recompensa de 25 millones a 50 millones de dólares-, como una Organización Terrorista Extranjera, lo que llega meses después de otorgar la designación a seis cárteles mexicanos y dos bandas criminales latinoamericanas.

Esta semana, el Secretario de Estado, Marco Rubio, fue cuestionado sobre potenciales movimientos militares de EU en América Latina, a lo que respondió que no debía sorprender, pues Trump ha decidido emprender una lucha frontal contra organizaciones narcoterroristas.