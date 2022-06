Triplican artículos escolares su valor

Cuadernos, plumas y lápices aún no alcanzan los niveles de ventas de 2019.

"Definitivamente vemos un mayor desembolso del consumidor mexicano para artículos escolares y de oficina, con un alza de 34 por ciento en valor contra (los niveles) prepandemia", afirmó Israel Krauss, director de Desarrollo de Clientes para la Industria de Artículos Escolares y de Oficina en NPD México.

Agregó que por otro lado, también hay productos básicos como cuadernos, plumas y lápices que, al no haber un regreso presencial completo a las escuelas y oficinas, aún no alcanzan los niveles de ventas de 2019 y por ende su precio no muestra una elevada inflación.

El directivo de NPD destacó que si se compara el nivel de ventas previo a la pandemia entre enero y abril del 2019 con el mismo periodo de este año, se registró un aumento de tres veces con respecto al observado en Estados Unidos.

Expuso que al comparar a dicha industria en ambos países, los productos impulsores del crecimiento en México fueron los plumones, lápices de grafito, colores y plumas, mientras que en Estados Unidos fueron pegamentos, plumas, crayolas, colores pastel, gises y plumones.

