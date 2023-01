Buscan que 10% del turismo de Cancún use Tren Maya

"El Tren Maya es inversión pública, la refinería, el Istmo, el aeropuerto, no es deuda ni sin concesiones, las utilidades van a ser para el retiro de elementos de las Fuerzas Armadas, por eso también decidimos entregar estas obras a una empresa de la Sedena para que estas obras no pasen al sector privado, no privaticen, eso ya no lo queremos.