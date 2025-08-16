Liberan tren en Irapuato

Las vías del tren en Irapuato, que permanecieron bloqueadas durante nueve días a raíz de un accidente ferroviario, fueron finalmente liberadas tras un acuerdo entre autoridades de Guanajuato y la empresa Ferromex.

La Fiscalía General del Estado informó que esta acción se concretó luego de que la empresa ferroviaria cumpliera con las formalidades correspondientes para la reparación integral del daño a las víctimas.



