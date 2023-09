Se reúne Brugada con Batres tras solicitar licencia

Brugada lo visitó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, después de que anunció en un evento de la Alcaldía su decisión, por lo que Batres se retrasó una hora para iniciar la conferencia de prensa que convocó.

"Solamente me comentó que iba a separarse del cargo para promover el movimiento de la cuarta transformación, ya no entró en más detalles, pero me quiso informar que se iba a separar del cargo", dijo.