Se mantiene cifra de 27 muertos y 4 desaparecidos tras "Otis"

CIUDAD DE MÉXICO

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes 27 de octubre en Palacio Nacional, el general Sandoval indicó que se mantiene la cifra de 17 personas muertas y cuatro desaparecidas.

"Se continúa trabajando en la búsqueda de ellos", dijo el titular de la Sedena.





El secretario de Defensa reportó que se realizan dos juntas de coordinación entre todas las autoridades desplegadas, una por la mañana y otra por la tarde: "Se está haciendo todo un trabajo coordinado, de manera conjunta para que podamos atender todas las áreas afectadas".

Informó de la liberación de la carretera libre a Acapulco, pero solo con tránsito de vehículos ligeros. No se permite el paso a vehículos pesados, puntualizó.

"La autopista ya está restablecida en el flujo vehicular", esto nos facilita que pueda llegar la ayuda, dijo Luis Crescencio Sandoval, quien pidió a las personas no acercarse a Acapulco "para no generar una aglomeración en el tránsito" y no obstaculizar la entrega de víveres en distintos puntos.

La CFE continúa con el trabajo de restablecimiento del servicio eléctrico, así como con la Conagua para restablecer el sistema de agua potable, resaltó.