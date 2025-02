Frenan arancel a México 1 mes; va Guardia Nacional a Frontera Norte

* El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que habrá una gran negociación con México tras la pausa de un mes a los aranceles planteados para productos mexicanos, en la que estará involucrado él y la Presidenta de México Claudia Sheinbaum. * "En los próximos 30 días tendremos a Scott, Howard y Marco Rubio liderar la delegación. Vamos a tener una gran negociación con México. Yo voy a estar involucrado. La Presidenta (Claudia) Sheinbaum también. Y veremos si podemos resolver algo con respecto a los aranceles", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval. * Agregó que accedió establecer conversaciones con México en el tema de los aranceles, pero matizó que todavía no se llega a un acuerdo concreto. * "Accedieron (México) a desplegar 10 mil soldados permanentemente, para siempre, en su lado de la frontera, y detener el fentanilo y migrantes de entrar a nuestro país", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval. * "Además de eso accedimos a hablar y considerar otras cosas más. Todavía no llegamos a un acuerdo con los aranceles. Quizá lo hagamos, quizá no". * Trump fue cuestionado si Canadá o China podrían hacer algo para evitar los aranceles. * "Nadie está fuera (de los aranceles). Tuvimos una buena plática con México. La Presidenta (Claudia) Sheinbaum es una mujer que me agrada bastante. Tenemos una buena relación pero tenemos que detener el fentanilo, independientemente de si alguien me agrada. Y tenemos que detener la migración", agregó Trump.