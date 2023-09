Caen tres sicarios en 'La Ruana' tras ataques con drones

Michoacán, México

"Los indiciados fueron aprehendidos en un camino rural próximo a la citada Tenencia de Felipe Carrillo Puerto "La Ruana", siéndoles decomisadas tres armas de fuego largas de alto poder, así como 14 cargadores y 260 cartuchos útiles a dichas armas, al igual que diverso equipo táctico", informaron las autoridades.



La detención se llevó a cabo en un operativo de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) de la Guardia Civil, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional.

Ayer, mientras Guadalupe Mora, hermano del líder autodefensa asesinado, Hipólito Mora, pronunciaba un discurso en la plaza principal de la comunidad, fue lanzado desde un dron un explosivo que estalló sobre el techo de la explanada.

Mora dijo que acudió al lugar por invitación de los habitantes que se estaban movilizando para solicitar seguridad en las entradas del pueblo.

"Estaba yo dando unas palabras cuando me aventaron el dron. Ahí la Guardia Nacional y mi escolta luego luego me protegieron y me llevaron para la casa. Fue un dronazo, un explosivo", contó en una entrevista radiofónica.

El hermano del limonero asesinado negó que la población se estuviera organizando para levantarse en armas. "Nadie traía armas, les dije que los apoyo, pero que lo hagamos sin armas", dijo.

Las autoridades no confirmaron si los detenidos están implicados en los ataques de ayer; sin embargo, reportes preliminares indican que las detonaciones y balaceras se debieron a un supuesto enfrentamiento entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra presuntos sicarios aliados de "Los Viagras".

Los detenidos fueron identificados como José Luis "N", alias "El Chango"; Luis Alberto "N", apodado "El Chivo"; y Jesús "N", alias "El Chamán", presuntos pistoleros al mando del objetivo criminal Heladio Cisneros Flores, alias "La Sirena", lugarteniente de "Los Viagras", de acuerdo con versiones extraoficiales.

Los indiciados también son señalados como principales generadores de violencia en "La Ruana" y poblaciones cercanas. Así como extorsionadores de limoneros y otras actividades económicas.

La Fiscalía General de Michoacán ofreció recientemente una recompensa de 100 mil pesos por la captura de "La Sirena".