Pide Gutiérrez Müller 'no violencia' tras ataques a Ministra

CIUDAD DE MÉXICO

"No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro", publicó este domingo.

"Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente".

Ayer, tras culminar el discurso del Presidente López Obrador por el aniversario 85 de la expropiación petrolera, simpatizantes que acudieron al Zócalo capitalino comenzaron a quemar una figura de cartón, con toga, birrete, lentes y bolsas de dinero en las manos.

"¡Fuera Piña!, ¡Fuera Piña!", gritaron mientras la pateaban y quemaban en la plancha del Zócalo, frente a Palacio Nacional.

Activistas, políticos y organizaciones civiles culparon al Presidente Andrés Manuel López Obrador de fomentar que sus simpatizantes realicen manifestaciones violentas contra la Ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, como ayer con la quema de una figura de cartón que la asemejaba.

Desde que fue elegida como presidenta de la Corte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha incrementado sus críticas contra Piña, a quien ha acusado de votar contra de los intereses de la 4T, de ser incapaz de limpiar la corrupción y hasta de promover una ola de liberaciones de delincuentes de cuello blanco.