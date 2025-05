Claudia Sheinbaum pone en marcha pruebas del Trolebús Chalco-Santa Marta

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de las pruebas operativas del Trolebús Chalco-Santa Marta, que se inaugurará el próximo 18 de mayo, y que representa un transporte sustentable que garantiza justicia social para el que menos tiene.

"Como decíamos en la Ciudad, el mejor transporte para el que menos tiene es la traducción de ´por el bien de todos, primero los pobres´. Este transporte es mejorar el medio ambiente, pero es sobre todo justicia social para todos lo que lo necesitan", informó.

Destacó esta obra como innovadora y única en el mundo, que va a reducir de hora y media a 40 minutos, el tiempo de traslado que hay entre el oriente del Estado de México y la Ciudad de México, en beneficio de 2.9 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

"Es una obra innovadora, no hay ninguna obra como esta en ningún lugar del mundo, es decir, es un segundo piso donde no van vehículos, van Trolebuses, sustentable porque los trolebuses son eléctricos, no contaminan y además es muy rápido porque en vez de hora y media, el recorrido va a ser de 40 minutos, obviamente dependiendo de dónde a dónde van", aseveró.

Precisó que, actualmente, faltan seis estaciones por concluir su construcción, tres de ellas por las obras del colector pluvial en Chalco y tres más que continúan siendo desarrolladas.

"Hoy empiezan las pruebas y se inaugura el 18 de mayo; es importante saber que hay seis estaciones que todavía están en construcción, tres que están en Chalco y Valle de Chalco porque ahí se está construyendo un colector, un drenaje muy importante para evitar inundaciones y esas estaciones están en este momento cerradas y otras tres estaciones que todavía siguen su desarrollo", puntualizó.