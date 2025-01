Migrantes denuncian venta de lugares para solicitar asilo

TAPACHULA, Chis.- Migrantes en su mayoría de Cuba, Venezuela y Centroamérica que acuden a realizar trámites en la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 1 denunciaron que personas que portan armas de fuego y blancas venden más de un centenar de lugares entre 300 y 500 pesos y si protestan los amenazan de muerte.

Una mujer cubana, que pidió no ser identificada por temor a represalias, explicó que desde hace tres días acudió a las inmediaciones del parque ecológico Los Cerritos, donde se ubica COMAR 1 para iniciar los trámites de refugio, tras la cancelación del CBP One.

Abundó que se formó en la fila desde la tarde del pasado lunes y tuvieron que pasar la noche para ser atendidos al día siguiente; pero para su sorpresa cuando despertó había más de un centenar de personas delante de ellos.

Al externar su inconformidad y alegar que estos connacionales no habían hecho fila, unas personas que supuestamente portaban armas de fuego y cuchillos los amenazaron con hacerles daño a pesar de la presencia de la Guardia Nacional.

"La inconformidad es que venimos hacer una inmensa cola, amanecemos durmiendo en el piso y cuando despertamos las personas que vende los turnos a 300 y 500 pesos pasan primero a sus gentes, mientras nosotros tenemos tres días y hasta hoy no nos atendieron", externó visiblemente enojada.

Otro joven cubano dijo que, por la noche, personas que se dedican a vender los turnos amenazan con cuchillos y armas de fuego a quienes se oponen a que metan migrantes en los primeros turnos.

"Ya no vamos a dejar meter a nadie y si me pasa algo, hago responsable a los que venden los turnos, no es justo que nosotros pasando sol y durmiendo en el piso sigamos sin ser atendidos", expresó la mujer.

Extranjeros que han decidido quedarse en México y que buscan legalizar su estancia a través de la solicitud de refugio, hicieron un llamado a las autoridades para que haya seguridad por la noche ya que estas personas armadas pueden lastimar a alguien.

Explicaron que la COMAR está atendiendo a un promedio de 400 personas de 8 a 11 de la mañana, pero se prevé que en los próximos días se vea saturada las oficinas ante la llegada de cientos de migrantes a este punto fronterizo.