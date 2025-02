Tragedia por envenenamiento de niños en Chiapas

Ciudad de México.- Tres niños de 2, 4 y 6 años perdieron la vida luego de ingerir pan envenenado tirado en la calle, presuntamente para controlar a la población canina en las calles del municipio de El Bosque, Chiapas, tras lo que fueron arrestados dos funcionarios.

De acuerdo con testimonios de pobladores, esta semana se observó a funcionarios tirar panes de dulce en las calles de la comunidad de San Cayetano, supuestamente por instrucciones del ayuntamiento. El miércoles 12 de febrero, tres hermanos que salieron a la tienda, fueron encontrados sin vida en vía pública.

Según lo relatado por la madre, Marcelina Pérez, a elementos de la Fiscalía, ellos son oriundos de Chenalhó. Acudieron el día 11 de este mes a esa localidad a visitar a sus familiares. Al día siguiente, los infantes pidieron dinero para ir a comprar dulces, partieron con 10 pesos cada uno en las manos, pero al ver que no regresaban salieron a buscarlos.

En la entrada de la tienda local los hallaron tirados. Dos de ellos ya no contaban con signos vitales, pero la niña sí. Pidieron ayuda a los números de emergencia, alcanzó a llegar a la clínica más cercana, que era la de Chenalhó, pero ahí perdió la vida.

La noticia de la muerte de los tres niños generó conmoción en la comunidad de San Cayetano, y organizaciones de la sociedad civil expresaron su repudio al supuesto control de autoridades municipales a la población de perros callejeros; exigieron a las autoridades tomar medidas para evitar que situaciones similares se repitan.

Ayer, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca informó que Martín "N" y Bartolo "N", autoridades comunales señalados por instruir la colocación de pan envenenado para matar a perros callejeros, fueron detenidos.

El funcionario detalló que ninguno de los niños presentó lesiones externas, y que la necropsia de las víctimas reveló que la causa de la muerte fue "falla orgánica múltiple por intoxicación" y aseveró que continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad total de los involucrados.

"En un término legal de 48 horas vamos a resolver la situación jurídica", refirió.

Los cuerpos de los menores de edad fueron trasladados a Chenalhó, su lugar de origen, donde fueron sepultados de acuerdo con las costumbres locales.

Este sábado, comuneros de San Cayetano llamaron a una reunión del pueblo para exigir que sus líderes (Comisariado Ejidal y agente Municipal) sean puestos en libertad, al señalar que su intención no fue matar a los niños.

Solicitaron la presencia del Presidente Municipal de El Bosque, José Napoleón Gómez, emanado del partido local Mover a Chiapas, afín a la 4T. De lo contrario, advirtieron que tomarán medidas.

"Queremos que venga para que después no sea un desorden la comunidad de San Cayetano, porque si no viene y vemos que no nos apoya, la comunidad va a tomar otras decisiones", advirtió un vocero.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició de oficio la queja CEDH/086/2025, ofreció acompañamiento a la familia y exigió una investigación exhaustiva para garantizar justicia e implementar medidas de prevención que protejan a la niñez.