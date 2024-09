Sheinbaum adelanta que trabajan en iniciativa para reforzar fiscalias

El equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, trabajan dos reformas constitucionales para fortalecer a fiscalías y defensorías públicas, las cuales serían presentadas tras las leyes secundarias al Poder Judicial.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum dijo que siguen trabajando en las iniciativas, junto con el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y próximo coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, pero que se presentarían después de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.

"Se planteó en el periodo de la campaña, en los Diálogos por la Transformación, yo estoy de acuerdo, pero hay que esperar un poquito para que se presentarla".

¿Con esta reforma se plantea también cambiar a los titulares de las fiscalías?

"Todavía no lo tenemos trabajado, todavía no hay...la idea es que el sistema de justicia tiene que ser desde la justicia cívica, que es principalmente una atribución en este momento de los estados, los juzgados cívicos, también lo que tiene que ver con los abogados de oficio y toda la defensoría, y las fiscalías, pero se está trabajando todavía no hay una propuesta".

Sheinbaum indicó que aún no saben si en el 2025 entraría en función la reforma paras las fiscalías, por lo que pidió esperar.

Luego que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León advirtió que la reforma recién promulgada es una atrocidad que destruirá al Poder Judicial y enterrará a la democracia mexicana, la presidenta electa aseguró que es un "representante del viejo régimen, ya que representa del régimen de corrupción y privilegios y como tal opina, y qué bueno que opina somos un país democrático".

"Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la República, y se van a elegir los jueces por voto popular, o sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el poder judicial, representa autoritarismo, ¿no les parece una contradicción? Es una contradicción, lo que planteamos es que el poder judicial hoy tiene mucha corrupción, nepotismo y no representa los intereses de las y los mexicanos, más que de un sector en algunos casos".

Agregó: "(...) pues cada quien, con su autoridad moral, porque a ver, Fobaproa, pues es el mejor ejemplo del vínculo entre el poder económico y el poder político, porque no solamente fue un rescate bancario, estuvo lleno de corrupción, una deuda que todavía seguimos pagando".