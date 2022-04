Topa el TREN MAYA con ´Avispa Enojada´

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la obra no afectará estos sistemas de cuevas. "El proyecto contempla hacer viaductos para pasar por arriba, no se toca, no se alteran en nada los ríos subterráneos y los cenotes", dijo el martes. Los científicos y ambientalistas que se han organizado contra el paso del tren por la selva dudan que eso sea posible. A unos 500 metros de ´Avispa enojada´, también bajo la zona deforestada para construir las vías, se encuentra otra enorme cueva de dos kilómetros de largo, conocida como ´Alita´. Este miércoles por la tarde, una vez que se habían ido los trabajadores del tren, la espeleóloga Tania Ramírez bajó a rapel por el boquete que da acceso a la caverna. "Había salones enormes, y lo más interesante es que a la salida encontramos una escalinata prehispánica".

TRISTEZA E IMPOTENCIA

"Siento mucha tristeza e impotencia. Son lugares que hemos explorado por años, conocemos perfectamente esta selva y es una tristeza que nos quieran callar de esta manera, que quieran tapar el sol con un dedo y que insistan en que ahí no hay cuevas, que somos un golpeteo político, cuando realmente no es así", lamenta Ramírez. Ante el rechazo que ha generado entre expertos, ambientalistas e incluso famosos el nuevo trazo del tren por la selva, la llamada 4T se ha movilizado en defensa del proyecto y ha calificado como ´pseudoambientalistas´ a quienes han levantado la voz en su contra. Este jueves, el presidente hizo público un video en el que se puede ver a habitantes del ejido Jacinto Pat, por el que pasará el tren, mostrando su apoyo al proyecto.

No hay tal ecocidio

- "Hemos notado que las dependencias hacen los estudios de suelo, de flora y de fauna, y no hay tal ecocidio como se dice", dice en el video Tony Kinil, habitante de la zona

- El presidente del comisariado ejidal, Crescencio Noh, afirma que las vías pasarán tres kilómetros "más atrás" del cenote Dos Ojos, adentradas en la selva, "donde, sin duda, no nos van a afectar"

- Hasta ahora Fonatur no ha hecho público el trazo oficial del tramo 5 del Tren Maya, pero los trabajos de deforestación iniciaron desde finales de febrero, poco después de que se anunciase que las vías ya no irían junto a la carretera que conecta Cancún y Tulum, como estaba planteado inicialmente

- El rechazo de los hoteleros, que tenían que ceder parte de la entrada a sus resorts de lujo, y la tardanza que estaba presentando la obra – que implicaba elevar las vías por encima de Playa del Carmen-, jugaron en contra del plan original.

Interior de la caverna ´Avispa enojada´, en Quintana Roo, cuando fue descubierta en 2016.

Imagen aérea de la entrada a ´Avispa enojada´, el pasado 28 de marzo.