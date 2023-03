Toman alumnos campus tras denuncia de violación

La violencia de género le está pasando factura a la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la cuarta institución de educación superior más prestigiosa del país. Los cinco planteles de la UAM suman este lunes tres días de paro, luego de que una alumna de la unidad Cuajimalpa denunciara que las autoridades universitarias determinaron no sancionar a su expareja, a quien acusó de violación en diciembre de 2022. En redes sociales, las alumnas y colectivas de la universidad señalan que el pasado 8 de marzo, la UAM Cuajimalpa resolvió no hacer nada en contra de Naoki "N" a pesar de que, de acuerdo con la investigación interna, él mismo reconoció haber tenido relaciones sexuales con su exnovia sin su consentimiento. En un video donde aparece Karla González, estudiante de Derecho, leyendo la resolución de la UAM, la joven critica que no se tomen acciones, por lo menos para que el joven no esté en su mismo salón de clase. Asimismo, señala que no acudió a denunciarlo ante el Ministerio Público debido a que pensó que la univeresidad tenía un proceso "amigable" y que era probable que lo expulsaran.