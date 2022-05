Termina pandemia con ahorros de mexicanos

Esto es, que seis de cada 10 personas ahorran en el país sobre todo vía instrumentos informales, como tandas, alcancías o en su casa.

Los datos de la ENIF destacan que el ahorro formal en el país pasó de 20% a 21% entre 2018 y 2021, mientras que el informal se redujo de 63% a 54%.

El documento destaca que seis de cada 10 personas piensan cubrir sus gastos de viajes con apoyos del gobierno, y esa proporción se incrementa conforme es mayor la edad.

Dicha encuesta dada a conocer ayer, destaca que más de la mitad de la población adulta del país no ha tenido acceso a un financiamiento formal y entre las principales razones esta que a las personas no les gusta endeudarse y que no cumplen con los requisitos de las instituciones financieras.

Los datos que arrojó la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, revelaron que debido a la crisis financiera, económica y de desempleo por la emergencia epidemiológica del covid, millones de mexicanos tuvieron la necesidad de la reducción de gastos y el uso de ahorros para enfrentar los ingresos faltantes en 2021.

REDUCEN GASTOS

De acuerdo con la ENIF 2021, elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Inegi, la población mexicana de 18 a 70 años que utilizó sus ahorros o redujo sus gastos pasó de 20.8 millones de personas en 2018, a 37.2 millones en 2021.

En tanto que la cantidad de adultos que pidieron prestado a conocidos se incrementó de 21 millones a 23 millones en el mismo lapso de referencia.

El informe destaca que en caso de pérdida de ingresos, sólo una de cada cinco personas con trabajo podría cubrir sus gastos con sus ahorros por más de tres meses.