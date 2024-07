Determina TEPJF que AMLO benefició a Morena en 36 mañaneras

CIUDAD DE MÉXICO.-La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rompió la imparcialidad y usó ilegalmente recursos públicos en 36 mañaneras para favorecer a Morena o Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa.

Al no poder sancionar al Mandatario federal, se impusieron multas a Claudia Sheinbaum por 10 mil 374 pesos y a Morena por 20 mil 748 pesos.

Mientras que, nuevamente, se da vista a la contraloría interna de la Presidencia para que aplique las medidas que considere a los funcionarios encargados de organizar la conferencia matutina, por su falta de deber de cuidado.

La Sala consideró que de 37 mañaneras denunciadas por el PAN, PRD, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, entre mayo y octubre del 2023, 32 sí contenían expresiones dirigidas al proceso electoral federal, por lo que el Presidente sí violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, además de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

"Se considera que el titular del Ejecutivo Federal durante el desarrollo de 32 mañaneras emitió manifestaciones que vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad que se exigen a toda persona servidora pública en el contexto del proceso electoral federal.

"Lo anterior porque abordó temáticas político-electorales reflejando constantemente una postura a favor de la fuerza política de la cual emanó su gobierno o bien una postura crítica de los partidos políticos de oposición y de la designación de Xóchitl Gálvez como representante del Frente Amplio por México", resolvió la Sala.

Por ejemplo, expuso, en las conferencias del 7, 8 y 13 de septiembre, el Presidente realizó manifestaciones que implicaron promoción personalizada en favor de Claudia Sheinbaum, al destacar sus cualidades personales y profesionales con fines de apoyo a sus pretensiones electorales.

"Se acredita la infracción de uso indebido de recursos públicos respecto de las 32 mañaneras que resultaron ilícitas. Tanto Morena como Claudia Sheinbaum recibieron un beneficio indebido por el apoyo que les demostró el Presidente, de ahí que se propone sancionarles con una multa y la inclusión en el Catálogo de Sujetos y Personas Sancionadas", agregó.

En otro recurso, derivado de una denuncia interpuesta por el PAN, se confirmó que el Presidente también vulneró la ley electoral en periodo de intercampaña por inmiscuirse en asuntos electorales en las conferencias del 6, 7, 8 y 9 de febrero.

Además de los funcionarios que organizan las mañaneras, también se sanciona al secretario del Trabajo, pues ambos funcionarios emitieron expresiones proselitistas dirigidas a jóvenes y ciudadanía en general para que en la elección favorecieran a su movimiento político.

"Lo cual vulnera los principios constitucionales aludidos y en consecuencia se utilizaron de forma indebida recursos públicos para la realización de las conferencias", resolvió la Sala.

Sin embargo, en ambos recursos, los magistrados difirieron sobre sí se establecía una "sistematicidad" en la actuación del Presidente.

Los magistrados Rubén Lara y Mónica Lozano consideraron que no la había, mientras que el presidente de la Sala, Luis Espíndola, consideró que sí.

"Reconociendo que las mañaneras son una cuestión común y consistente, me parece que no podríamos hacer un análisis entendiendo que los pronunciamientos o las manifestaciones que se hacen tienen esta lógica de estar organizadas, planteadas, diseñadas para lograr una estrategia específica. Tendríamos que tener muchos elementos para llegar a esa conclusión y a mí me parece que no contamos con ellos", indicó Lara.

Sin embargo, Espíndola agregó que desde su punto de vista "se cuentan con elementos para identificar un actuar planeado, atendiendo a la consistencia de la línea discursiva sostenida durante las conferencias en análisis".