Avala TEPJF megamulta de 62 mdp a Morena

CIUDAD DE MÉXICO.-Dos semanas después de posponer el proyecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la multa de 62.2 millones de pesos que el INE impuso a Morena por irregularidades contables en su proceso interno de selección en el que Claudia Sheinbaum quedó como abanderada presidencial.

Magistrados recriminaron en sesión que el partido pretendió que no se le contabilizara la megacampaña de las "corcholatas".

El Magistrado ponente, Felipe de la Mata, argumentó este miércoles que la extensa campaña de Morena a finales de 2023 para el proceso selectivo fue visible, y sus gastos también.

"Todos pudimos darnos cuenta de la campaña tan extensa que realizó Morena dentro del proceso selectivo (del que salió electa Claudia Sheinbaum)", expresó De la Mata al inicio de la discusión.

"Estuvo ahí a la vista de todas y todos, lo pudimos ver en la calle, al viajar en carretera, en transporte público, a lo largo del país, claramente todo esto implicó gastos además un beneficio al partido político que ameritaron una sanción, por ello lo que se propone es confirmar la multa que le fue impuesta a raíz de hallazgos documentados por el INE".

El juez electoral aclaró que los gastos que pudo contabilizar el INE, y que no fueron reportados, ascienden a 43 millones de pesos.

Se calcula que 25 millones de pesos gastados en espectaculares, bardas, carteleras en puentes y paradas de autobuses.

Los magistrados coincidieron en que Morena sí vulneró las disposiciones en materia de fiscalización, y era su obligación transparentar cada peso que se observó en propaganda y eventos, pese a que fuera de "espontáneos".

También concordaron en que el argumento del partido guinda de que el Instituto aplicó prácticas dilatorias y un sinfín de requerimientos que no pudieron ser atendidos no es válido, pues esto fue resultado del cumulo de omisiones, irregularidades y errores.

Por ello, afirmaron que el INE no actuó de manera arbitraria ni fortuita.

"En materia de anuncios y espectaculares, todo mundo los vio, todos los pudimos conocer, tanto en la Ciudad como a lo largo de la República. Y justamente la autoridad fiscalizadora señala que su difusión de manera sistemática y a lo largo del territorio nacional hace que ella no se pueda considerar como un hecho espontáneo", apuntó Janine Otálora.

Tanto Felipe Fuentes como Mónica Soto advirtieron a los partidos que deben ser transparentes para que todo lo que gastan sea fiscalizado.

Luego de que el proyecto de De la Mata fue retirado el 17 de enero por una audiencia solicitada por Morena el mismo día que se discutiría, Reyes Rodríguez aseguró que durante su gestión no sucederá, pues esto provocó una percepción que daña al Tribunal.

"No voy a retirar proyectos para que no se generen percepciones, que pueden ser equivocadas o no", indicó.

Tampoco, dijo, aceptará audiencias el mismo día que se discutirá el asunto ni tampoco dará audiencia a actores políticos que no están involucrados, como sucedió con el PAN, que pidió hablar de la multa de Morena argumentando que era tercero efectado.