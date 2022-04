Teme por su integridad víctima de magistrado

"Es muy triste, me siento muy triste de que hasta el momento no han hecho nada porque para mí, mi situación al principio decaía mucho, hasta el momento, me da terror que esté libre y que no hayan hecho nada para que esté en la cárcel. Amenazó a mi familia", declaró.

"El que era mi tío me acosó sexualmente, siendo mi tío, pareja de mi tía, yo lo conocí desde muy pequeña, trataba con él, era familiar mío muy cercano y nunca pensé que fuera a pasar esta situación", contextualizó y añadió que el acoso hacia ella inició a los 15 años de edad.

Por su parte, el abogado de la joven, Óscar Arturo Díaz Torrejón, aseguró que el ex magistrado se encuentra en la Ciudad y se le ha visto incluso en reuniones familiares, por lo que exigió a la Fiscalía continuar con su búsqueda para continuar con su proceso penal.

"¿Cómo es posible que la Fiscalía, con todo el recurso material y humano que tienen, no lo localicen?. Parece que lo que les interesaba era quitarles el cargo (de magistrado) para ver quién se lo queda, se andan peleando a ver quién va a ser el sucesor", comentó.

"En tanto esta persona no sea detenida, está el riesgo de que cumpla sus amenazas, les dijo que es una persona muy poderosa, que tiene mucho dinero y tiene muchos conocidos, incluido el Gobernador", añadió el abogado.