Causa TDAH en adultos, ansiedad y depresión

Tienen también una mayor predisposición a sufrir accidentes automovilísticos, al uso de drogas, al alcoholismo y a la violencia doméstica, por lo que aconsejan atenderse y combinar un tratamiento farmacológico y de terapia cognitivo conductual.

"El tratamiento puede ser iniciado a cualquier edad, no necesariamente desde la niñez; la única diferencia es que las personas que inician desde la niñez ya han podido establecer un patrón de conducta que los saque adelante, pues esto es algo que permanece toda la vida", señala Jorge Treviño Welsh, Neurólogo Pediatra y del Neurodesarrollo, quien tiene especialidad en el Centro Neurológico para Niños y Adolescentes.

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia del TDAH con o sin hiperactividad se estima en alrededor del 5 al 10 por ciento de todos los niños. Cuando se presenta en un adulto se le llama Trastorno de Déficit en la Atención Residual y de presenta en el 40 por ciento de los adultos que fueron diagnosticados de niños, con lo que la incidencia de los adultos ronda el 3 por ciento de la población mundial.

El especialista, también vocero aliado de PiSA Farmacéutica, señala que los fármacos para el TDAH empezaron a utilizarse desde la década de los años 40, motivo por el cual se conocen a la perfección los efectos no deseables que existen en los pacientes.

"Siempre es importante llevar de la mano un tratamiento de terapia cognitivo conductual con el tratamiento y de esa forma se tendrá éxito, sin embargo es importante hacer ver que esto no es una enfermedad y que por lo mismo no se cura, tan sólo se pueden aprender caminos para salir adelante. Si los familiares o el mismo paciente no ven avances con solo la terapia es importante que se le ofrezca un tratamiento de tipo farmacológico", explica.