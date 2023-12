Godoy no debe ser ratificada, no cuenta con las credenciales: Tabe

Las cuales dijo, rompen los sellos de clausura que la alcaldía impone y siguen operando de manera ilícita, "tenemos 20 denuncias contra conductores que violan la ley, rompen los sellos de clausura y pedimos la intervención de la Fiscalía y esta no interviene. Tenemos más de 711 días esperando a que actúen", dijo el alcalde en conferencia de prensa.

Detalló que desde el principio de su administración ha luchado porque se regulen las instrucciones y a velado para que los "coyotes" y los facilitadores no estafen a pequeños empresarios y emprendedores con permisos falsos, pese a tenerlos identificados y ya con denuncia en mano, la Fiscalía no ha actuado.

"Se han olvidado de Miguel Hidalgo, no nos dieron mayor presupuesto y no hacen su trabajo, es lamentable. Por eso considero que Ernestina Godoy no debe ser ratificada, si está tan comprometida con la 4T, pues que se la lleven al senado o a otro lado y que en su lugar, se quede una persona que en verdad imparta justicia", dijo el funcionario.