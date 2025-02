Ministros no ordenaron revocar suspensiones contra reforma judicial

Dos días después de la sesión del jueves sobre el conflicto competencial entre jueces de amparo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó que el pleno no ordenó a los juzgadores revocar las suspensiones que concedieron contra la reforma judicial, sino que sólo se les solicitó que las revisen y se pronuncien en lo electoral.

En una tarjeta informativa emitida este sábado, la Corte informó que una vez que se publique el engrose de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los jueces tendrán 24 horas para revisar las demandas de amparo y las medidas cautelares emitidas para frenar la elección judicial.

TEPJF se extralimitó, dice

Aclaró que: "no se instruyó a los jueces a revocar las suspensiones, sólo se les solicitó que las revisen y se pronuncien".

Señaló que los ministros determinaron que el TEPJF se extralimitó en sus funciones, al pronunciarse en el sentido de que las suspensiones no debían ser acatadas; no está dentro de sus facultades, puntualizó.

"No está en discusión que el Tribunal tiene competencia en materia electoral en términos del 99 de la Constitución; sin embargo, si una autoridad no es competente para decidir sobre un asunto, no lo puede hacer."

Asimismo, señaló que el pleno analizó también lo que hicieron los jueces al emitir la suspensión: "En la sesión se determinó que los juzgadores tienen que revisar las demandas de amparo, en lo que es estrictamente electoral se tienen que pronunciar."