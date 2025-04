Corte sólo tramita asuntos urgentes

Ciudad de México.- A partir de ayer miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de turnar a los ministros y ministras los nuevos expedientes que no son considerados de atención urgente o preferente, con lo que cientos de asuntos quedarán en el limbo hasta que la nueva integración del máximo tribunal inicie funciones en septiembre.

Se trata de una más de las medidas acordadas por el Pleno de la Corte el pasado 4 de marzo, para ir reduciendo las labores de la actual integración, que también incluyen ir disminuyendo el número de sesiones públicas para votar asuntos.

"En los asuntos recibidos en la Suprema Corte a partir del 16 de abril de 2025, se continuará proveyendo en los términos de la normativa vigente; en la inteligencia de que únicamente se turnarán a Ponencia los indicados en el considerando sexto de este Acuerdo General, que ingresen desde ese día y hasta el viernes 15 de agosto", se lee en el acuerdo.

"Los restantes, si se admiten mediante acuerdo Presidencial, se reservará su turno para que la nueva integración de este Alto Tribunal determine lo conducente".

Los asuntos "urgentes o preferentes" que sí seguirán enviándose a una Ministra o Ministro instructor son amparos que involucren a menores de edad, personas privadas de su libertad, o disputas agrarias y laborales.

También controversias donde se solicite la suspensión y acciones contra leyes electorales, solicitudes de facultad de atracción e incidentes de inejecución de sentencias de amparo.

Por tanto, a partir de ayer ya no se están turnando a ponencia los amparos que no involucren los temas mencionados, y que pueden abarcar asuntos fiscales, de litigio contra agencias reguladoras del Gobierno en todas las materias, casos civiles, mercantiles, familiares que no toquen a menores de edad, o penales sin privación de la libertad, entre otros.

Tampoco se turnarán controversias en las que la parte demandante no pida la suspensión, acciones contra leyes no electorales, que la CNDH y el Ejecutivo federal promueven constantemente, contradicciones de criterios, juicios por temas contractuales de la Corte o del Consejo de la Judicatura Federal ni revisiones administrativas de jueces y magistrados sancionados o readscritos por ese órgano, por mencionar algunos.

Al cierre de febrero, la Corte tenía mil 100 asuntos pendientes de sentencia: 304 en el Pleno, 664 en la Primera Sala, y 132 en la Segunda Sala, donde las listas para sesión cada vez son más pequeñas.

El Pleno ya sólo sesiona lunes y martes, y a partir de junio únicamente lo hará los martes, mientras que la Salas mantendrán sesiones semanales hasta mayo, y luego las tendrán quincenales.

Por el tiempo que toma la elaboración de proyectos, y la reducción de sesiones, lo más probable es que la mayoría de los asuntos que se siguen turnando a ponencia ya no alcanzarán a ser resueltos por la actual integración.

Solo tres Ministras buscan ser electas para seguir en la Corte, mientras que los otros siete ya renunciaron y dejarán el cargo el 31 de agosto, por lo que muchos de los proyectos que dejen terminados podrían no ser retomados por sus sucesores.