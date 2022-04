Sufren maltrato y explotación

Traía collar, todos pensaron que estaba perdida. Era una perra rottweiler color café oscuro, tenía un tumor cerca de la vulva. Se publicó en redes sociales, pero el dueño no apareció.

"Curarla era lo de menos, pero no podíamos cuidarla, tengo perros que son territoriales. La llevamos al veterinario y nos dijo que la perrita acababa de tener cachorros, que lo más seguro es que los dueños la aventaron porque le apareció el tumor", comentó Adriana González, quien intentó rescatar a la perrita.

Debido a que no le encontró un hogar y el estado de la salud del animal se estaba deteriorando tomó una decisión: dormirla. "No podía sufrir más, me dolió mucho, pero era lo mejor", lamentó.

La perrita era de raza, pero no se salvó del maltrato y la explotación sexual de la que muchos son víctimas.

"Los explotan continuamente para ser negocio con ellos y cuando ya están enfermos con cáncer, tumores y otras enfermedades los avientan a la calle, porque ya no les sirven", comentó Fabiola Ávila, directora del asociación y refugio Buenos Chicos.

En el último mes, destacó, han rescatado a varios perros de raza como pitbull, pitbull blue, bull terrier, salchicha y una chihuahua, a la que bautizaron como "Canelita" y que tiene una lesión severa en una de sus patas, debido a las pedradas que recibió. Otros más, tenían sarna.

"Padecieron de indiferencia, cómo pudieron dejar que llegaran a ese estado en su piel y todavía los golpearon. Llegaron a un grado de descuido que no tenía piel, hubo crueldad".

Entre los animales con daño en su piel está una hembra pitbull blue que, además, está gestando a cuatro crías.

"Los bebecitos están bien, pero necesitamos apoyo para sacarlos adelante, el tratamiento es muy largo, requiere alimentación y curaciones, sale como en 12 mil pesos mensuales porque es el alimento, las vitaminas, protectores para su piel y su organismo".