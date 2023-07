Sufre pueblo por la falta de electricidad

Michoacán

En el tercer municipio más caluroso de México han estado tres días sin aire acondicionado, muchos comercios han tenido que cerrar sus puertas y el hielo se ha convertido en un bien de lujo que solo compraban los que podían pagar 200 pesos por bloque. Huetamo de Nuñez, una región de 55.000 personas en la zona michoacana de Tierra Caliente, se recupera a marchas forzadas del incendio que ha dejado sin electricidad al municipio en medio de una ola de calor nacional que ha provocado la pérdida del ganado en los pueblos, la falta de agua para los cultivos y la muerte de al menos una decena de personas por el calor.

Todo empezó este sábado, cuando un incendio en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Huetamo dejó inutilizado el sistema de suministro de energía, que es esencial para alimentar las casas y los negocios de este y otros dos municipios. Muchos han estado sin luz en sus casas y negocios desde el apagón, que ha coincidido con temperaturas de hasta 48 grados en uno de los municipios más calientes de México. "Pero la sensación era como de que era de más de 50, cuenta por teléfono Martín Chavez, director del noticiero local.

Las consecuencias de la falta de electricidad se empezaron a sentir de inmediato. En uno de los asilos del pueblo, los ancianos, sin aire acondicionado, tuvieron que salir al exterior a tomar el aire. La imagen que han compartido los medios muestra a unos ancianos que han dejado sus sillas de ruedas para tumbarse tranquilamente en un colchón que habían dispuesto sobre el piso del patio. Al exterior del asilo, la situación no era mucho mejor. Paleterías, tiendas, restaurantes, tortillerías y gasolineras han tenido que cerrar por la falta de electricidad, con las consecuencias que eso supone para sus negocios. En casa, los vecinos no tienen cómo combatir el calor: el aire acondicionado no funciona, el refrigerador ha dejado de enfriar y ya no sale agua de muchos grifos porque los sistemas de bombeo no funcionan.

PLANTA EN LLAMAS

Durante varias horas del sábado, el pueblo quedó cubierto por la nube negra de los químicos que salían de la planta en llamas. Las autoridades acudieron lo más pronto posible al lugar del incendio en la planta eléctrica. Protección Civil trabajó hasta extinguir las llamas y al día siguiente, el domingo, el pueblo entero se levantó sin luz. "Había un sitio de tortillas abierto, pero había una fila larguísima", cuenta Chávez. Eran los únicos que tenían electricidad propia. El hospital del pueblo estuvo a punto de colapsar. "Tienen su generador de luz, pero ya no se daban abasto. Casi no tenían agua, luz, ni camas", asegura.