Garantiza IMSS solvencia hasta 2037

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene suficiencia financiera para operar sin problemas hasta 2037 y está haciendo lo necesario para garantizar su viabilidad a largo plazo, aseguró Zoé Robledo, director de la institución.

Sostuvo que el Instituto ha triplicado sus reservas financieras en los últimos seis años, al pasar de 200 mil millones de pesos en 2019 a 600 mil en la actualidad.

REFORMA publicó este sábado que, de acuerdo con el Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2024-2025", al organismo sólo le quedan ocho años de solvencia financiera, pues a partir de 2033 tendrá un déficit en sus finanzas.

Sin embargo, Robledo aclaró que esta afirmación contenida en el documento es spolo un escenario de las proyecciones actuariales y sólo podría ocurrir si no se hace lo necesario para evitarlo.

"En este informe se señala de manera muy clara que el IMSS tiene suficiencia financiera programada, de al menos hasta el 2037, eso significa que los recursos están garantizados para atender a más de 80 millones de derechohabientes.

"Esto es un incremento de la suficiencia financiera de nueve años respecto a la situación que había en el IMSS en 2018, cuando inició la Cuarta Transformación", indicó.

Robledo dijo que el reporte "describe la forma como se debe de planear, anticiparse, prevenir y proponer soluciones para evitar este tipo de escenarios".

"Hemos establecido controles en las compras, reforzamiento en la digitalización, la propia compra consolidada de Gobierno que ha generado mucha eficiencia, una estrategia de atención médica para alcanzar la meta de 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar, la consulta preventiva en los próximos meses, son soluciones técnicas, son soluciones serias y viables", afirmó.

Además, el funcionario subrayó que las estrategias en el área preventiva que la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha, como el programa de Salud Casa por Casa, abonarán a la viabilidad financiera.

"Se ha empezado la construcción de nuevos hospitales del IMSS para una población que podrá ser atendida de manera más pronta y tener una mayor productividad, además de todos los que ya se han construido", añadió.

Acusan mal gasto

Éctor Jaime, médico y diputado federal del PAN, señaló que uno de los principales problemas del IMSS es la falta de responsabilidad con la que ejerce su presupuesto.

"En lo que no han sido responsables es en gastar bien, en gastar más en lo que se debe, en mejorar sus servicios. No hay telemedicina, no hay teleconsulta", subrayó en entrevista.

Dijo que enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal y los accidentes vasculares cerebrales son los que absorben mayor parte de los recursos de la institución de salud.

Mencionó que la mayoría de los beneficiarios del IMSS optan por contratar otro tipo de servicios cuando lo requieren por la falta de medicamentos y lo lento del servicio.

El único ahorro que tiene el IMSS, sostuvo, es derivado de este mal servicio, ya que los derechohabientes prefieren no ir y, entonces, el Instituto gasta menos en servicios, en el mantenimiento de los equipos e instalaciones, en medicamentos y en contratación de personal.