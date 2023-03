Subcuenta de vivienda fraude latente para los trabajadores

Ciudad de México

En una búsqueda por internet, López encontró un despacho que rápidamente se ofreció a hacer los trámites ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para acceder a esos recursos. El anuncio prometía entregarle el monto ahorrado en su subcuenta en poco tiempo y con tan solo proporcionar su número de seguridad social, su CURP (Clave Única de Registro de Población) y una identificación.

Cuando acudió a la oficina donde la citaron, con desilusión se encontró que no podría retirar esos recursos hasta que volviera a tener empleo, así que regresó con los gestores una vez que regresó a su actividad laboral. Unas semanas más tarde, López sí recibió un monto de dinero, pero significativamente menor al que ella esperaba. De los poco más de 165.000 pesos que tenía ahorrado, los gestores se cobraron 40% de comisión por el trámite (66.000 pesos en total). "No hay a quien reclamar, estos gestores así estafan a las personas", reflexiona.

La subcuenta de vivienda es uno de los derechos que tienen los trabajadores formales como instrumento de ahorro y se puede consultar en los estados de cuenta de las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) y se conforma con aportaciones que hace el empleador del 5% del salario base. Ese recurso es invertido por el Infonavit para generar rendimientos y los empleados solo pueden hacer uso de este recurso para la adquisición o remodelación de una vivienda o bien, se entrega una vez que los trabajadores concluyen su trámite de retiro laboral frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

ABUSAN DESPACHOS

Sin embargo, decenas de despachos con supuestos gestores ofrecen la posibilidad de retirar esos recursos mediante varios métodos, cobrando a los interesados entre 20 y hasta el 50% por la obtención de este ahorro. Moisés Pérez Peñaloza, director de retiro y bienestar financiero en Aon en Latinoamérica, refiere en entrevista que estos intermediarios buscan esquemas legales en donde se simula la adquisición de una vivienda. "El fin de ese recurso es comprar una vivienda y así se hace, se paga con el saldo del trabajador aunque no le interese tenerla, se paga una comisión por gestoría y se te regresa el diferencial, una forma de salida con costos muy altos asociados al proceso", indica en entrevista. "Tras un tiempo se vende la casa a otra persona que te entrega el recurso que tú estabas buscando, pero quien queda al final de esta ruleta y no encuentra comprador, se puede quedar con una vivienda que no quería, localizada en algún lugar que no eligió y al final de cuentas, defraudado", indica. "Es un esquema piramidal", detalla.