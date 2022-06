Subastan un códice denunciado apócrifo

El llamado códice Cardona apareció en la década de los ochenta tras años desaparecido y llegó, tiempo después, a una colección privada en España. El historiador Arnold J. Bauer, ya fallecido, escribió en su libro The Search for the Codex Cardona (La búsqueda del códice Cardona) que el manuscrito fue hecho en México por escribas y artistas aztecas bajo la supervisión del clero católico.

UN REGALO PARA EL REY

El objeto iba a ser un regalo para el rey Carlos I, según la investigación del académico. Bauer había recorrido México, Estados Unidos y Europa para documentar la procedencia del artefacto. Pero el mismo historiador reconoció en el libro publicado en 2009 que le faltaban certezas sobre algunos de los misterios del códice. Se desconoce, por ejemplo, qué pasó entre la fecha de la supuesta creación del objeto y su aparición pública en 1982.

- Tras la publicación del catálogo que incluye el llamado códice Cardona, el Gobierno mexicano había denunciado la subasta

- "De acuerdo con las pesquisas y análisis de diversos estudiosos nacionales y extranjeros, los especialistas del INAH concluyen que es un documento apócrifo, sin la antigüedad y mucho menos la autenticidad con que se ofrece a la venta", dijo en Twitter Gutiérrez Müller

- El Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha dado a este periódico más información sobre la pieza y los análisis realizados, pero había comunicado, también en redes sociales, que el documento "tergiversa la historiografía"

- La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, se había sumado a la crítica: "La oferta de bienes, documentos históricos, piezas arqueológicas y paleontológicas falsas, es una práctica que fomenta el tráfico ilegal que vulnera y pone en riesgo al patrimonio".

Ciudad de México.- Cuatro millones de pesos tirados a la basura por la compra del falso "Códice Cardona" de origen colonial, alertó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

La casa de subastas Ansorena puso en puja y vendió este miércoles en 190 mil euros -unos 4 millones 078 mil 238- por la pieza apócrifa.

El pasado domingo, Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor Memoria Histórica y Cultural de México, alertó que el supuesto "Códice Cardona" colonial "apócrifo, sin la antigüedad y mucho menos la autenticidad con que se ofrece a la venta".