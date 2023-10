Formaliza Nahle ante AMLO su renuncia a Sener

CIUDAD DE MÉXICO

El Mandatario confirmó la renuncia de Nahle en un video subido a sus redes sociales, en el que aseguró que la Secretaria terminó su tarea en la llamada 4T.

"Está con nosotros también Rocío Nahle, que es Secretaria de Energía, quiero aprovechar para agradecerle mucho a Rocío por su apoyo, su contribución", expresó en presencia de Nahle.

"Ella me ha presentado su renuncia porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo, en otra actividad, le deseamos lo mejor, porque consideramos que lo merece".

López Obrador afirmó que Nahle es una mujer excepcional, honesta, con principios e ideales, y buena como profesionista.

"Y va estar con nosotros hasta hoy en el cargo de Secretaria de Energía, ya terminó su tarea", mencionó.

El Jefe del Ejecutivo destacó que Nahle fue responsable de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, que describió como magna obra.

"(Se hizo) en tiempo récord y con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo y convertir esa materia prima en gasolinas, en diésel, en combustibles, con el propósito de que no compremos gasolinas en el extranjero, sino que logremos ser autosuficientes en nuestro País", abundó.

"Y, entre otras cosas, entre otros beneficios, para que no aumente el precio de las gasolinas, no han aumentado el tiempo que llevamos en el Gobierno y no van aumentar en el tiempo que nos falta. Es muy importante el trabajo que realizó Rocío Nahle, le deseamos lo mejor".

El video, de casi 5 minutos, concluyó con un aplauso para Nahle de parte del Mandatario y de funcionarios presentes. El aplauso fue pedido por el Presidente.

López Obrador grabó el video durante una reunión de evaluación en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que, además de Nahle, participaron miembros del gabinete y representantes de la IP.

Entre los presentes figuraron los titulares de Defensa, Marina, Pemex, así como el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.