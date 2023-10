Alcanza inflación su nivel más bajo

Ciudad de México

El aumento de precios sigue dando un respiro a la cartera de los mexicanos. Este lunes, la inflación en el país se ubicó en 4.45% a tasa anual, su nivel más bajo desde febrero de 2021 y su octavo mes de desaceleración consecutivos, de acuerdo con el dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A tasa mensual, la inflación se ubicó en 0,44%, bajando desde el 0,55% registrado en agosto de este año. “Destaca que tanto la inflación mensual y anual se ubicaron en su menor nivel para un mes igual desde el 2020 (0.23% mensual, 4.01% anual)”, indica Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, sobre todo en el precio registrado de algunos alimentos, principalmente de frutas y verduras. La inflación no subyacente, que incluye a los productos con precios más volátiles y las tarifas administradas por el Gobierno, se ubicó en 0,60% a tasa anual, mostrando un incremento después de 3 meses consecutivos de disminuciones anuales. La subida de la inflación no subyacente, explica Siller, se debió en su totalidad al subcomponente de agropecuarios, que mostró una inflación anual de 3,25%, con las frutas y verduras aumentando 6,75% a tasa anual y los pecuarios 0,33% en el mismo periodo.

INFLACIÓN SUBYACENTE

Por otro lado, la inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 5,76% anual, disminuyendo por octavo mes consecutivo y registrando su menor nivel desde noviembre del 2021, cuando se ubició en 5,67%. A tasa mensual, la inflación subyacente se ubicó en 0,36%. “Comparando el mismo mes, pero en distintos años, se observa que en septiembre del 2023 las presiones inflacionarias han disminuido”, remata Siller.

NUMERALIA

Productos que más subieron:

33,79% El limón

10,28 El jitomate

5,43%. El huevo

Productos que más bajaron:

14,61% Bajan servicios profesionales

10,86% La naranja decrece

8.59% El aguacate baja