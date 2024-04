Ssa celebra que la Corte declare constitucional el etiquetado frontal

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud (Ssa) aseguró que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad del etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, reconoce el derecho de la población a tomar decisiones informadas respecto a la compra e ingesta de productos ultraprocesados.

"La Secretaría de Salud expresa su beneplácito por la decisión del pleno de la SCJN que determinó la constitucionalidad de las disposiciones sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados", señaló la dependencia en un comunicado.

Dicho etiquetado reconoce los productos que exceden los límites de calorías, azúcares, grasas saturadas, sodio y grasas trans, así como las leyendas de edulcorantes y cafeína, y coadyuva a que los consumidores tengan más información sobre los alimentos.

"El etiquetado frontal de advertencia es una medida proporcional que cumple un fin constitucionalmente válido; el derecho a la información, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como a la protección de la salud, como reconocieron las y los ministros de la SCJN", explicó.

En ese sentido, la Suprema Corte negó amparos a dos empresas inconformes con el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, ya que determinó, entre otros aspectos, que las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 no violan los principios de igualdad, no discriminación y equidad, y no favorecen a otros sectores, industrias y productos del comercio, en perjuicio de dichas empresas.

Cabe recordar que está pendiente un recurso interpuesto por una tercera empresa ante el máximo órgano jurisdiccional.

Productos ultraprocesados, causa de sobrepeso y otras enfermedades

La Secretaría de Salud aseguró que está documentado que el consumo excesivo de sodio, azúcares y grasas saturadas o trans, que se encuentran con mayor frecuencia en productos ultraprocesados, está vinculado con el desarrollo de sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

"Que contribuyen con más de 70% de las muertes en personas adultas en México; estos padecimientos son complejos y multicausales, y están relacionados principalmente con cambios no favorables del entorno, como mayor disponibilidad y accesibilidad a productos industrializados", subrayó.