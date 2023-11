No entiende México el nearshoring: SRE

Ciudad de México

Aunque el nearshoring representa una oportunidad para los negocios en México, en realidad no se aprovecha como debería, porque no se comprende su profundidad, aseguró Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores. "Me pregunto si en México estamos entendiendo esta ventana de oportunidades; a veces siento que no.

Y se los digo sinceramente, desde donde estoy creo que no estamos entendiendo la profundidad de lo que implica esta posibilidad de nearshoring", detalló Bárcena al participar en el 29 Congreso de Comercio Exterior Mexicano, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Incluso, manifestó la secretaria, México tendrá que competir con Estados Unidos para atraer inversiones que se generen por la relocalización de procesos productivos.

"Vendrá una gran competencia con Estados Unidos, porque también está tratando de atraer muchas empresas de las regiones Asia-Pacífico y Europa.

"Nosotros, en México, tenemos que aprovechar esta oportunidad", detalló la funcionaria federal.

Bárcenas expuso que los países asiáticos están buscando sus nuevos nichos y Vietnam puede convertirse en uno de los principales competidores de México.

Destacó que la reunión que llevó a cabo el Presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo chino Xi Jinping desató un gran interés respecto a la posibilidad de que empresarios chinos quieran invertir en el territorio nacional.

México comercializa actualmente con Estados Unidos alrededor de 3 millones de dólares por minuto, expresó la secretaria.

Se requiere una integración colectiva con empresas de América del Norte y cada día tiene que ser más profunda para generar industrias estratégicas, dijo.

Por ejemplo, México puede producir insumos estratégicos como semiconductores.