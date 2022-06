Sortean mansión de Amado Carrillo

La residencia de dos plantas, con domicilio en la calle de Cráter 525, tiene una piscina techada; un amplio jardín; espacio suficiente para acomodar casi 30 coches; un bar con una cava personal; nueve habitaciones; seis jacuzzis; múltiples armarios y vestidores; una inmensa cocina; un cuarto de vapor; una caseta de vigilancia; una biblioteca; una sala de estar; un cuarto de máquinas; una zona de lavado, y una casa de juegos de tamaño real para niños. El costo por cada cachito, como se le llama a los billetes de lotería en México, es de 200 pesos o 10 dólares. El plan de los organizadores fue poner tres millones de números a concursar por una bolsa de más de 300.000 premios, un total de 391 millones de pesos.

La respuesta, sin embargo, no fue la que se esperaba y eso le dio suspenso al sorteo del premio mayor. La rifa de la casa se tuvo que repetir más de una decena veces, dado que los números que resultaron ganadores no se vendieron. "El número anterior no fue vendido, por lo que los niños y niñas gritones formarán nuevamente el número que corresponda a nuestro premio garantizado, mucha suerte", se escuchó decir a una anunciante varias veces durante el sorteo. Se necesitaron 17 intentos y 23 minutos de dar vueltas a las tómbolas para encontrar un ganador.

Rezaba anuncio

- "¿Qué tal te caería una casa en Jardines del Pedregal?", rezaba un anuncio publicitario de los organizadores del sorteo

- "¡Ya me vi viviendo ahí!", contesta con entusiasmo una mujer. "O podrías venderla", le sugiere el narrador

- La propiedad fue subastada en mayo de 2020 por el Instituto para Devolver al Pueblo Lo Robado, creado durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador para recuperar dinero de bienes confiscados y recuperados del crimen organizado y funcionarios corruptos

- Las autoridades esperaban sacar más de 53 millones de pesos por la casa, pero la mejor oferta fue de poco más de 49,7 millones

- Un misterioso hombre vestido con un traje gris levantó su paleta, entre vítores de los asistentes. "Quiero 50 millones, ¿quién dijo yo?", preguntaba el subastador en tono frenético, que contó hasta tres a la espera de otros compradores. Al final, nadie más quiso pagar más dinero.

La piscina interior, abajo de un tragaluz y con vista al jardín, donde se encuentra la casa de juegos.

La lujosa cocina de la casa que perteneció a Amado Carrillo Fuentes.