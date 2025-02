Asesinan a socorrista en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Estefany Judith Ramírez Guerrero, joven paramédica de la Cruz Roja y ex agente de tránsito municipal en Abasolo, Guanajuato, fue hallada sin vida en un predio baldío.

La mujer, de 21 años, con aproximadamente cuatro meses de embarazo, desapareció el pasado 5 de febrero, según señalaron sus familiares. Ese día les reportó que acudiría a la presidencia municipal para cobrar un finiquito.

Fue vista por última vez caminando cerca de una escuela ubicada a una cuadra del ayuntamiento de Abasolo, a donde iba a pedir informes sobre un pago de su liquidación tras haber renunciado a su trabajo como oficial de Tránsito debido a complicaciones por su estado de gestación.

Ayer, familiares y amigos marcharon para exigir a las autoridades agilizar acciones para llevar a casa a la voluntaria de la Cruz Roja. Sus vecinos de la colonia Estación Joaquín emprendieron una búsqueda por la cabecera y calles de la demarcación.

Este día, autoridades locales y estatales informaron que Estefany Judith fue localizada sin vida, lo que también fue confirmado por su tío, Francisco Javier Ramírez.

"Vivirás en la estrella más radiante en mi corazón. Te amo por siempre", publicó.

Fuentes locales informaron que fue hallada en un predio baldío ubicado a 10 kilómetros de la cabecera municipal, lo que ha generado indignación y exigencia de justicia en la comunidad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) refirió que la desaparición de la joven les fue reportada el 6 de febrero, día en el que se activaron los protocolos de búsqueda establecidos, incluyendo la emisión de la Alerta Alba, con el objetivo de localizarla.

"Lamentablemente, la joven fue hallada sin vida. Ante esta situación, la Fiscalía ha desplegado todos los recursos humanos y tecnológicos necesarios para esclarecer el crimen y garantizar que el o los responsables enfrenten la justicia", expuso.

"Con el trabajo de los agentes de Investigación Criminal, se han obtenido avances significativos en la investigación, logrando claras líneas de investigación hacia el esclarecimiento y la identificación del presunto autor material del hecho. La Fiscalía del Estado reitera su compromiso inquebrantable con las víctimas y sus familias, asegurando que este crimen no quedará impune", agregó.

Informó que a la familia se les otorgó apoyo por parte de un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, médicos y tanatólogos.

El Alcalde de Abasolo, Job Eduardo Gallardo, expresó sus condolencias a la familia y prometió que no habrá impunidad en este caso.

"Como se lo dije anoche a la familia: Justicia sería que ella estuviera viva con ustedes. No habrá impunidad y toda persona que dañe a una mujer en mi municipio será identificado, perseguido, encontrado y entregado a las autoridades", aseveró el Edil.

"A toda la gente de Abasolo no les pido tranquilidad, sólo les pido esperar a que la Fiscalía pueda dar toda la información. Ellos están haciendo su trabajo y habrá resultados. Aquí no hay impunidad ni tolerancia con ningún agresor. En mis facultades que la ley me permite seguimos haciendo todo lo que podemos hasta donde debemos", añadió.

El asesinato de Estefany fue lamentado por la Cruz Roja Mexicana delegación Guanajuato, donde es recordada como voluntaria activa y comprometida.

"Con valentía, compromiso y honor dedicó su labor a salvar vidas. Su entrega y servicio a la comunidad dejan una huella imborrable en nuestra institución y en quienes tuvieron el privilegio de conocerla", publicó la institución.

"Su partida deja un vacío irreparable en nuestro equipo y en nuestros corazones. Estefany fue una persona ejemplar, siempre dispuesta a brindar su apoyo y a hacer de su humanidad una fuente de dedicación y pasión. Su sonrisa, su amabilidad y su compromiso serán siempre recordados", decía la esquela de sus compañeros.

Mientras que sus vecinos de la colonia Estación Joaquín demandaron justicia por ella y por el bebé que llevaba en el vientre.

"Externamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, que no paró ni un momento en su búsqueda y hoy sin merecerlo han topado con una amarga y dolorosa realidad. Descansa en paz Estefany Judith, que Dios les dé en su gloria lo que en la tierra a ti y a tu bebé se les arrebató".