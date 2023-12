Sobrevivientes del incendio en Ciudad Juárez exigen justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi nueve meses del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez que dejó 27 heridos y 40 personas muertas, mediante una conferencia de prensa, los sobrevivientes de dicho acontecimiento y familiares de a algunos de los fallecidos exigieron justicia digna y reparación integral del daño, al gobierno federal y a los titulares Martha Yuriria Rodríguez Estrada de la Comisión, Ejecutiva de la Comisión de Víctimas (CEAV); y Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración (INM).

También denunciaron que la CEAV y el INM los tienen en el olvido y no han dado la cara las autoridades mexicanas, denunciaron los sobrevivientes y los familiares afectados.

Estela, madre de un sobreviviente con lágrimas dijo: "Dios tiene a mi hijo con mi vida, pido justicia al gobierno de México, ha quedado con secuelas de por vida que son neurológicas y con su cuerpo quemado, solo iba por la lucha del sueño americano, el caso no debe quedar impune, nosotros seguimos luchando, ya vamos para 10 meses de estar en México".

"Es la primera navidad que pasamos sin mi hijo, pedimos justicia para los sobrevivientes, como los que no están con nosotros", recalcó la señora Lidia Molina, quien perdió a su progenitor José Ángel.

En cambio, Estefa aseguró que es un tema importante, ya que los migrantes buscan mejores condiciones de vida, recuerda, cuando salió del hospital de Juárez y despertó de la terapia intensiva; "la única solución es el apoyo que buscan los migrantes que es un mejor empleo y salario digno que no encuentran en sus países".

Asimismo, una mujer de Salvador quien no se identificó señaló que su esposo murió en la estación migratoria, ella y sus hijas se encontraban en otro punto en territorio mexicano en el momento del incendio de Ciudad Juárez, hace un llamado a la CEAV que se haga presente y exige la reparación del daño.

"Requerimos una justicia verdadera y digna, dijeron que iban a aprobar un fondo, detrás de los fallecidos hay hijos, familia, no fueron animales a los que mataron", expresó.

Rubelsy uno de los sobrevivientes, originario de Guatemala, expresó en una carta su sentir a 9 meses del incendio, en donde plasmó el dolor que siente no solo físico por las secuelas que le dejaron las lesiones, sino el emocional.

"Aquel día que los sueños se truncaron, 27 de marzo, otro día más encerrado ¿cuál era mi delito? se puede lograr una vida mejor luchando por los sueños, la paciencia de algunos que se encontraban encerrados se acabó, sumando a la apatía de los guardias de seguridad en horas de la noche se incendió el fuego, el humo llenaba el lugar pequeño, sin salidas y sin nada para apagar el fuego.

La falta de conciencia y empatía ¡qué basuras! asumiendo que no existía una llave para abrir la puerta y poder salir de ese infierno, que estaba terminado la vida de muchos poco a poco, ante la mirada y la conciencia vacía de ese guardia que cargaba las llaves en su bolsillo, costó la vida a 40 personas y 27 heridos.

Ya no supe mí, recuerdos vagos de mi traslado al hospital, los tubos en mi garganta, gracias a Dios estoy con vida, las heridas van sanando, los días pasan, pero las heridas del alma cómo las sano, por no haber luchado más, por no dejarnos quemar vivos.

Las marcas de las quemaduras que tengo, día a día lucharé para sobrepasar las secuelas de mi pulmón derecho y vías aéreas.

No solo se trata de una reparación justa del daño, ya son 9 meses, aún me despierto a media noche con el miedo de ser quemado vivo ¿las lágrimas de mi familia cómo se las seco?

La CEAV no tienen consciencia para reconocer a las víctimas indirectas, dejan pasar tantos actos atroces, ha pasado mucho tiempo y no quieren hacer una reparación integral del daño, también la salud mental no solo a los afectados también a sus familiares, el llanto y la angustia también enferma.