AMLO señala a Loret por informar sobre "Otis"

CIUDAD DE MÉXICO

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador volvió a atacar al periodista Carlos Loret de Mola por informar sobre la supuesta muerte de personas en un hospital del puerto.

Cabe señalar que ayer, el Presidente acusó al periodista por supuestamente haber dicho que murieron 16 personas en un hospital del IMSS.

"Pero Joaquín López-Dóriga, ustedes; o sea, con todo respeto, Loret de Mola", dijo López Obrador al lanzarse contra la cobertura en los medios sobre la devastación de "Otis".

En el Salón Tesorería, López Obrador preguntó a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, sobre lo que comunicó el columnista de EL UNIVERSAL.

"No, no, se hablaba de que había muertos y que había una denuncia de que se fue la luz en un hospital del IMSS y había 16; pero no se habló de muertos. Pero sí en las redes circuló, en varios medios de que hubo muertos en la clínica del IMSS por falta de electricidad", contestó Ramírez Cuevas.

Ante las críticas que recibió la alcaldesa de Chilpancingo por Morena, Norma Otilia Hernández, por celebrar en grande su informe de labores pese a la tragedia por "Otis", López Obrador la confundió con la presidenta municipal acapulqueña: "Pero parecía de Acapulco, yo vi su informe y ante eso, pues está más complicado poder convencer".

Loret de Mola responde a AMLO

Tras haber sido señalado por segundo día consecutivo, el periodista Carlos Loret de Mola respondió "las calumnias".

"No puedo creer que en medio de la tragedia de Acapulco me ataque y regrese al ´cuánto gana Loret´. Está molesto porque exhibimos el show que fue a hacer a Guerrero y el desastre en su respuesta a la desgracia", escribió el periodista en redes sociales.

"Que deje por un día su obsesión conmigo y se dedique a ser el presidente que México necesita en medio de esta tragedia", añadió.