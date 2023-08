"No van a votar por él", dice AMLO sobre gobernador de Texas

CIUDAD DE MÉXICO

En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que en Texas hay muchos ciudadanos de origen mexicano y migrantes de otros países de América Latina.

Aseguró que estas acciones por parte del gobernador republicano incitan a la confrontación y a la división, que en vez de unir y tener buenas relaciones "buscan separarnos con alambradas".

"Y todo por los votos, pero creo que le va a salir contraproducente porque la gente no va a votar por él. No van a votar por él, además en Texas hay muchos de origen mexicano, muchos, muchos paisanos y también de otros países de América Latina y muchos migrantes", expresó.





En Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró que el gobierno de Joe Biden haya presentado una denuncia por las acciones del gobernador texano.

"Porque además no le corresponde, es un asunto de límites internacionales, no le corresponde al gobernador. En el caso nuestro pues todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales es facultad del Ejecutivo federal, no pueden los estados tener acuerdos de ningún tipo con gobiernos extranjeros.

"Pero bueno, también hay que verlo como lo que es, un acto publicitario, provocativo y corriente", dijo.