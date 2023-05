Taboada analiza ampararse ante acusaciones sobre corrupción

CIUDAD DE MÉXICO

"No me voy a esconder"

"Yo lo estoy valorando con los abogados, nosotros, en cualquier escenario, se los digo, me voy a presentar, no me voy a esconder. Ya tienen mi geolocalización, entonces ya saben dónde encontrarme", recalcó.

En este sentido, precisó que seguirá dando la cara y denunciando a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, y a su vocero, Ulises Lara, por esta presunta persecución política en su contra.

Detalló que ya ha ingresado una denuncia en la Fiscalía capitalina y otra en la de la República contra estos funcionarios locales.

"Yo confío en la justicia federal, yo confío en los jueces federales, eso es lo que me ha permitido, a través de las instancias federales, conocer las carpetas que negó la jefa de gobierno en sus conferencias, y le demostré por medio de un juez federal que desde el 21 me están investigando; también negó que me estaban espiando, pero la compañía de teléfono les dijo que me están espiando desde hace prácticamente dos años", sostuvo.

Sobre los dichos de ayer del testigo protegido de la Fiscalía capitalina, Santiago Taboada apuntó que ya presentó las licitaciones públicas nacionales que se hicieron para remodelar el edificio de la alcaldía "e inclusive una de las empresas también le construyó a Claudia Sheinbaum".