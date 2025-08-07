Provocará 'Ivo' fuertes lluvias en costas del Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO.- La tormenta tropical "Ivo" provocará fuertes lluvias y oleaje elevado en costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se localizó a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, a 115 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 805 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de hasta 95 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 39 km/h, indicó.

Los desprendimientos nubosos de "Ivo" provocarán lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en Jalisco, así como lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Colima y Michoacán.

Además, se espera oleaje elevado de 3.0 a 4.0 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.0 a 3.0 metros en Guerrero, junto con rachas de viento de 50 a 70 km/h en todas las costas mencionadas.

Las precipitaciones, añadió el SMN, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, generando riesgos de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de la posibilidad de caída de árboles y anuncios publicitarios por los vientos.