Acusan desabasto en el Hospital General

Personal médico del Hospital General de México "Eduardo Liceaga", considerado uno de los más importantes del País, atraviesa por una crisis por la falta de elementos y el desabasto de medicamentos e insumos médicos, denunciaron empleados inconformes.

Los quejosos colocaron mantas en la Torre Quirúrgica y de Cardiología para advertir que trabajan "bajo protesta" porque no existen condiciones óptimas para brindar una atención adecuada a los pacientes.

"La capacidad de atención está rebasada, faltan insumos básicos, falta personal (el personal de enfermería trabaja con jornadas fuera de la ley, hasta 10 días consecutivos sin descanso)", se lee en una de las mantas firmada por el Comité Ejecutivo Seccional 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

"La administración de la institución ha realizado proyectos de reorganización de los distintos servicios aumentando la capacidad de atención con las mismas plantillas de personal y sin la infraestructura adecuada. Por lo antes expuesto, todo el personal trabaja bajo protesta".

Los trabajadores acusaron además que la dirección del hospital obliga a la platilla a laborar horas extras sin el pago correspondiente y sin proporcionarle les insumos necesarios.

"La dirección del este hospital nos obliga a trabajar tiempos extras sin pago, sin convenios laborales, sin prestaciones y además no nos proporciona el medicamento o la infraestructura necesaria para realizar su trabajo con los pacientes", dijo una enfermera de Cardiología.

Tampoco hay abasto de medicina. Grupo REFORMA constató que no existen medicinas para el tratamiento de enfermedades del corazón, hipertensión, anticoagulantes ni tratamientos contra el dolor como ibuprofeno.