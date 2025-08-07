Encuentran cuerpo del turista desaparecido en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.

Con auxilio de lanchas rápidas y Jet ski y luego de varios recorridos por las playas de Mazatlán, elementos de la Marina y del cuerpo del Escuadrón Acuático localizaron el cuerpo del joven turista, Ángel "N", originario del estado de Chihuahua, el cual falleció al ser arrastrado por un fuerte oleaje en la Zona Dorada.

La mañana del pasado miércoles, Ángel "N", de 18 años de edad y tres amigos, ingresaron al mar para bañarse, pese a que las condiciones meteorológicas no eran recomendables, por lo que éstos fueron sorprendidos por un fuerte oleaje que los comenzó a jalar a las zonas más profundas, pese a sus esfuerzos por alcanzar la orilla.

El personal del Escuadrón Acuático y salvavidas de hoteles cercanos, al percatarse que los cuatro jóvenes requerían de ayuda para salir, acudieron en su auxilio, pero sólo a tres lograron localizarlos y sacarlos a tierra firme.

Pese a que el personal de este cuerpo de auxilio y de la Zona Naval se unió a la búsqueda del joven Ángel "N", originario de Ciudad Juárez, no lograron localizarlo, por lo que las maniobras de rescate continuaron este jueves, con auxilio de lanchas rápidas y Jet Sky, hasta que se logró localizar su cuerpo flotando en el mar.

La Fiscalía General del Estado dispuso el envío del cuerpo al área del Servicio Médico Forense, para practicarle la autopsia de ley y solicitar que su familia certifique su identidad, para entregarles el cuerpo para su sepultura.