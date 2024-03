No hay denuncias por supuestos robos de niños: Fiscal de Sinaloa

CULIACÁN, Sin- El titular de la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzada de Personas, José Luis Leyva Rochín, dio a conocer que no existen denuncias sobre supuestos robos de niños en Sinaloa, como se ha divulgado en redes sociales.

Comentó que circulan audios y videos en las redes sociales, no solo en la capital del estado, sino en casi todos los municipios, sobre supuestos robos de menores de edad, lo que ha generado una serie de rumores, sin que se tenga sustento de los hechos.

Aclaró que la autoridad judicial no tiene ninguna denuncia que se relacione con estas versiones que se han propagado, en cuanto a privación o intento de privación de la libertad de algún niño, niña u adolescente.

Leyva Rochín exhortó a la población que en caso se sufrir algún tipo de delito relacionado con la privación de la libertad de algún familiar, debe acudir a la agencia del ministerio público más cercana a su domicilio y presentar la denuncia respectiva.

El funcionario judicial pidió no replicar este tipo de mensajes que no tienen veracidad, para no generar más rumores sobre supuestos robos de infantes.