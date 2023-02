Sin fundamento declaraciones de Bárcena en contra de Ebrard: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no tienen ningún fundamento" y "no es más que una conjetura" las declaraciones de Martha Bárcena , exembajadora de México en Estados Unidos, quien en entrevista con el columnista de EL UNIVERSAL, León Krauze, confirmó las revelaciones de Mike Pompeo, exsecretario de Estado con Donald Trump, quien ha señalado que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aceptó el acuerdo que daría paso al programa "Quédate en México" y le pidió mantenerlo en secreto.

"No tiene ningún fundamento, es el derecho a manifestarse, la libertad de expresarse, pero no es más que una conjetura y quien la entrevista, como tú mismo lo están señalando, Leon Krauze, es enemigo de nosotros, es adversario, para no exagerar, son de los que están molestos porque eran los predilectos del régimen anterior, del antiguo régimen.

"Entonces todo lo que reportan, todas sus entrevistas, como sucede en México en la mayoría de los medios es en contra de nosotros", dijo.

En entrevista exclusiva para el podcast de Univision Reporta, Bárcena expuso que hasta que apareció el libro "Guerras en la frontera" y ahora las Memorias de Pompeo, "en donde yo simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo y Nielsen".