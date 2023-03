En mitin por la Expropiación Petrolera no hubo acarreados: AMLO

ACTOS MASIVOS

Aseguró que cada que vez que se necesite seguirá con esos actos masivos para reunirse con el pueblo de México, porque "no hay transformación sin el pueblo".

En las instalaciones de la Séptima Región Militar de esta capital, destacó que es una vanguardia de millones de mexicanos los que están en favor de la transformación y que se terminen los privilegios.

"No es un dirigente, es un grupo de gentes dispuestas a hacer valer sus derechos, no es un grupo de acarreados como los que lleva el bloque conservador, que les preguntan porque veniste y dicen que 'el INE no se toca´ o que 'llegaron unos camiones y nos trajeron' o qué hay un mitin y todo mundo está platicando, comiendo paleta, sin conciencia, o se van porque le cae mal como habla el presidente porque no habla de corrido, acá es distinto".