Simulacro Nacional 2025: Listos para cualquier desafío de respuesta

Por primera vez, a nivel nacional se activó el sistema de alerta a través de telefonía celular .

Y desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó y participó en el segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevó a cabo a las 12 pm, tiempo del centro del país, bajo la hipótesis de un sismo magnitud 8.1 grados con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Por la mañana, la primera mandataria izó a media hasta la bandera nacional en el Zócalo, en memoria de las víctimas de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

Este ejercicio fortalece la cultura de la protección civil en todo el país. La prevención es nuestra fuerza, agregó la presidenta de México.

Nuestro cariño, abrazo, a todos aquellos que perdieron un familiar en los sismos del´85 y del 17, añadió la titular del Ejecutivo Federal.

Durante el segundo Simulacro Nacional, el Estado mexicano demostró que cuenta con la capacidad de responder ante emergencias derivadas de sismos, huracanes e incendios, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En conferencia al término del ejercicio, el Secretario destacó que por primera vez, se usó un sistema de alertamiento masivo que llegó a más de 80 millones de celulares en todo el País.

"El Gobierno de México está listo para desplegar todos los recursos necesarios en cada rincón del País, demostrando nuestra capacidad para responder a cualquier tipo de riesgo", apuntó.

El simulacro se desarrolló al medio día del viernes bajo el supuesto de cuatro supuestos en distintas zonas del país: un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán; un huracán, un incendio urbano y un tsunami.

Harfuch destacó que el ejercicio representa la participación social simultánea más grande de México, con lo que se refleja el compromiso de la ciudadanía con la cultura de la prevención.

Al declarar que el simulacro se llevó a cabo con éxito en las 32 entidades del País, el funcionario exaltó el uso de las nuevas tecnologías para alertar a la población en caso de emergencia.

Además, subrayó, la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha aumentado el número de elementos listos para desplegarse en caso de siniestro.

"Se han incrementado las capacidades del Estado mexicano para atender cualquier tipo de emergencia, consolidando una fuerza de tarea compuesta por 770, 166 elementos de diversas instituciones", expuso.´Hay capacidad de respuesta´.

Las nuevas tecnologías para alertar a la población en caso de emergencia.