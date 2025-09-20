Emergencia simulada con un impacto real; supera SAT prueba de incendio

Minutos de desconcierto se vivieron este viernes en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Reynosa , luego de que las alarmas contra incendio se activaran a la 1:00 de la tarde.

Un conato de incendio se presentó en el pasillo de atención al contribuyente, lo que obligó a una evacuación inmediata de las instalaciones.

Las brigadas, procedieron a realizar la evacuación de 221 personas que se encontraban dentro del edificio, tanto personal y usuarios que acudieron a realizar trámites, quienes fueron desalojados tanto por la parte de enfrente y del estacionamiento, en un tiempo de un minuto con 42 segundos.

Incendio moviliza a 221 personas personas en el SAT Reynosa, tras segundo simulacro nacional 2025.

Al minuto 4 segundos de activarse la alarma, cumpliendo con el protocolo de auxilio y seguridad, arribaron al lugar elementos del Cuerpo de Bomberos para atender la contingencia.

Durante la evacuación dos personas resultaron con lesiones: una con quemadura de primer grado y otra con esguince, ambas valoradas y atendidas oportunamente.

Participó la brigada interna de protección civil con 41 elementos y personal del SAT.

Tras concluir la evacuación y control de la emergencia, se realizó una reunión con la brigada para identificar áreas de oportunidad que permitan fortalecer las acciones de prevención.

Segundo Simulacro Nacional 2025 activó alertas en 80 millones de celulares en todo el país, incluyendo a los ciudadanos de Reynosa.

El conato de incendio se trató de una simulación como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025 que se realizó en forma simultánea en el país.



