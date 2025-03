Revocación de multa al Partido Verde Ecologista de México

El Tribunal Electoral federal perdonó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la multa que le impuso el INE por 37 millones 14 mil pesos por simular cursos de capacitación.

Hace unas semanas, el Instituto acusó al Partido Verde de no demostrar que en el 2018 destinó 16 millones de pesos en cursos de capacitación, ni tampoco comprobó que erogó 2 millones 499 mil pesos en difusión de propaganda en espectaculares.

Por ello, la autoridad electoral lo sancionó con 37 millones 14 mil pesos.

"Resulta incuestionable que el sujeto incoado desplegó una conducta dolosa al omitir reportar con veracidad, a sabiendas que la misma era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio", resolvió el INE.

A propuesta del magistrado Felipe Fuentes, se revocó el acuerdo del Instituto "lisa y llanamente", es decir, se cierra el caso.

"La autoridad no probó los extremos de las conductas que consideró violatorias, esto es, debió demostrar que los cursos, objeto del procedimiento, no fueron realizados o que eran simulaciones que no cumplían con los objetivos del Programa Anual de Trabajo", argumentó.

"Basó sus conclusiones en razonamientos incorrectos sobre la idoneidad del material de los cursos impartidos, la falta de certificación del proveedor, el hecho de que en 2018 este tenía una oferta académica de un giro distinto y que las instalaciones de su domicilio fiscal carecían de capacidad estructural para dar los cursos objeto del procedimiento".

Sin embargo, los magistrados confirmaron otra multa al PVEM por 23 millones 596 mil pesos por hechos parecidos.

Esto porque simuló cursos y propaganda por 11 millones 798 mil pesos.

En ambos casos, la supuesta empresa que ofreció los cursos es Universidad en Ciudad de la Calidad A.C (UNICICAL), sin embargo, el INE demostró que ésta tiene un domicilio fiscal en una casa de Infonavit de bajos recursos, además de que se dedica a cursos de gestión de riesgos, nada que ver con liderazgo político de la mujer.