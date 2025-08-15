Ayuda peso fuerte a reducir la deuda

La apreciación del peso frente al dólar de Estados Unidos contribuyó a reducir la principal métrica de deuda del sector público mexicano en la primera mitad del año.

De acuerdo con estimaciones de HR Ratings, el movimiento del tipo de cambio a favor de la moneda mexicana generó una reducción de al menos 194 mil 200 millones de pesos en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).

Pero según la Secretaría de Hacienda (SHCP), la variación cambiaria permitió un ahorro mayor, de hasta 297 mil millones de pesos.

El SHRFSP -que es la medida más amplia de la deuda pública- se posicionó en un nivel de 17 billones 797 mil millones de pesos al primer semestre, equivalentes a 49.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Al cierre de 2024, el Saldo Histórico significaba 51.3 por ciento del PIB.

"La apreciación del tipo de cambio, del peso respecto al dólar estadounidense, fue uno de los factores más importantes que contribuyó a reducir las principales métricas de deuda del sector público", indicó en entrevista ayer Paulina Villanueva, asociada senior de Análisis Económico y Deuda Soberana en HR Ratings.